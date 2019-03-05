شكرا لقرائتكم خبر عن «الدول الرباعية» تناقش تدخلات إيران في الشأن الداخلي العربي.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعاً لها غداً (الأربعاء) بالجامعة العربية برئاسة الإمارات، وعضوية كل من المملكة العربية تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعاً لها غداً (الأربعاء) بالجامعة العربية برئاسة الإمارات، وعضوية كل من المملكة العربية السعودية ومصر ومملكة البحرين. وتناقش اللجنة على هامش أعمال الدورة العادية «151» لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر غداً برئاسة الصومال، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها.



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