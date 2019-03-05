شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: ما فعله الديموقراطيون جريمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، بتحقيق جديد يجريه الديموقراطيون في الدائرة المقربة له، ووصفه "بالإصطياد في الماء العكر". ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، بتحقيق جديد يجريه الديموقراطيون في الدائرة المقربة له، ووصفه "بالإصطياد في الماء العكر". وفي سلسلة تغريدات في ساعة مبكرة من اليوم، قال ترمب إن التحقيق الذي تجريه اللجنة القضائية في مجلس النواب بشأن جرائمه المفترضة "أكبر التجاوزات في تاريخ بلدنا". وأضاف : "الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديموقراطيون وما فعلوه".



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