شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: اعتقال 44 شخصاً بينهم متورطون بهجوم كشمير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد) أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية اليوم (الثلاثاء) القبض على 44 شخصًا في عملية استهدفت التنظيمات المسلحة، بينهم عناصر المنظمة التي تبنت مسؤولية تنفيذ الهجوم الانتحاري على قافلة عسكرية في الشطر الهندي من إقليم كشمير في الرابع عشر من فبراير الماضي.

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية اليوم (الثلاثاء) القبض على 44 شخصًا في عملية استهدفت التنظيمات المسلحة، بينهم عناصر المنظمة التي تبنت مسؤولية تنفيذ الهجوم الانتحاري على قافلة عسكرية في الشطر الهندي من إقليم كشمير في الرابع عشر من فبراير الماضي.

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