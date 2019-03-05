شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن معارض سوادني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)أطلقت السلطات السودانية سراح رئيس حزب المؤتمر المعارض عمر الدقير الذي كان معتقلاً منذ ديسمبر، على خلفية التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلنه حزبه اليوم (الثلاثاء).
وتم توقيف الدقير بعد أيام من اندلاع الحركة الاحتجاجية في 19 ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز.
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