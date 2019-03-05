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الإفراج عن معارض سوادني

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

أطلقت السلطات السودانية سراح رئيس حزب المؤتمر المعارض عمر الدقير الذي كان معتقلاً منذ ديسمبر، على خلفية التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلنه حزبه اليوم (الثلاثاء).

وتم توقيف الدقير بعد أيام من اندلاع الحركة الاحتجاجية في 19 ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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