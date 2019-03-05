شكرا لقرائتكم خبر عن توسك: قوى معادية تسعى للتأثير على انتخابات الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)

حذّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم (الثلاثاء)، من أن «قوى معادية لأوروبا» تتدخل في انتخابات القارّة الأوروبية، بعدما أثّرت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وقال توسك للصحافيين: «هناك قوى خارجية معادية للاتحاد تسعى - بشكل علني أو سري - للتأثير على خيارات الأوروبيين الديموقراطية، كما كان الحال بالنسبة لبريكست وعدة حملات انتخابية في أنحاء أوروبا».