آلاف الجزائريين يواصلون الاحتجاج للمطالبة بتنحي بوتفليقة

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جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) واصل آلاف الجزائريين الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى اليوم (الثلاثاء)، مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي، ورافضين عرضه بألا يقضي فترته الرئاسية كاملة بعد الانتخابات في أبريل القادم.

واصل آلاف الجزائريين الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى اليوم (الثلاثاء)، مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي، ورافضين عرضه بألا يقضي فترته الرئاسية كاملة بعد الانتخابات في أبريل القادم.

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