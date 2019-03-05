شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى يلتقى الرئيس العراقى ضمن زيارة وفد مجلس العلاقات العربية لبغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية برئيس جمهورية العراق برهم صالح خلال مأدبة عشاء حضرها عدد من رجال الأعمال والسياسيين والوزراء العراقيين، ضمن وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذى يزور العراق حاليا.

وبحسب بيان صادر عن "موسى" اليوم الثلاثاء، عقدت جلسة نقاشية موسعة للرئيس العراقى مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، استمع فيها أعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية إلى خطط العراق الطموحة لإعادة البناء وللتكامل مع الدول والشعوب العربية.

ويأتى اللقاء ضمن زيارة وفد مجلس العلاقات العربية والدولية للعراق والذى يضم كل من عمرو موسى أمين جامعة الدول العربية السابق والرئيس اللبنانى الأسبق أمين الجميل، ورئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة ورئيس الوزراء الأردنى الأسبق طاهر المصرى .

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والتقى أعضاء الوفد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء العراقى للشئون الاقتصادية ووزير المالية العراقية كما ناقش الوفد مع كل من عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى و محمد على عبد الحكيم وزير الخارجية العراقى تطورات الأوضاع على الساحة العراقية.