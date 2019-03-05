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خطة تطوير البريد أمام اتصالات النواب الأسبوع القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحسب جدول الأعمال، تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 7 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن تطوير السنترالات وإعلانات المحمول.

جدير بالذكر، أن اللجنة تستعد لتنظيم زيارة إلى القرية الذكية خلال الأيام القليلة القادمة، تستهلها بعقد لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة المرتقبة، تفقد موقع شركات الاتصالات المختلفة، وفى ختام الزيارة البرلمانية إلى القرية الذكية، تقوم اللجنة بتفقد الهيئة القومية للبريد للإطلاع على خططتها لتطوير البريد الفترة القادمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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