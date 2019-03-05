شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تطوير البريد أمام اتصالات النواب الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحسب جدول الأعمال، تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 7 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن تطوير السنترالات وإعلانات المحمول.

جدير بالذكر، أن اللجنة تستعد لتنظيم زيارة إلى القرية الذكية خلال الأيام القليلة القادمة، تستهلها بعقد لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة المرتقبة، تفقد موقع شركات الاتصالات المختلفة، وفى ختام الزيارة البرلمانية إلى القرية الذكية، تقوم اللجنة بتفقد الهيئة القومية للبريد للإطلاع على خططتها لتطوير البريد الفترة القادمة.

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