شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: رئيس الوزراء أكد وقوف الحكومة بجوار الصحافة القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الحكومة تقف بجوار الصحافة القومية، وتدعيم دورها الوطنى، ولن تتأخر فى بحث مشاكلها المتراكمة منذ سنوات طويلة، ووضعها على بداية الطريق الصحيح.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس حضره رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعى والتخطيط والمالية وقطاع الاعمال ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة تم خلاله استعراض المشكلات التى تواجهها المؤسسات الصحفية القومية، وسبل التعامل معها، حفاظًا على تلك الصناعة الوطنية، التى لعبت دورًا مهمًا فى مختلف المواقف التى تعرضت لها البلاد، وذلك فى ضوء المشاكل التى تتعرض لها الصحف الوطنية فى مصر والعالم.

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وأشار جبر، إلى أن رئيس الوزراء قال إن الدولة حريصة على دعم إعلامها الوطنى واقتحام المشاكل التى تواجهه بجرأة وشجاعة، وتطوير أدواته المالية والإدارية والتحريرية فى إطار السياسة العامة للدولة، التى تستهدف تبصير الرأى العام بمكاسبه والدفاع عنها فى مواجهة التحديات وتنمية المبادرات الفردية، والحافز على العمل وإبراز القيم الإنسانية والروحية، التى تحفظ كيان المجتمع.

واستعرض رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أهم الخطوات التى تم اتخاذها فى الشهور الماضية لإصلاح الهياكل المالية والإدارية وتطوير المحتوى التحريرى، ومقترحات الإصلاح فى الفترة القادمة.

وفى نهاية الاجتماع قرر رئيس الوزراء إعطاء أولوية لهذا الملف، وعقد اجتماعات مع الوزارات المعنية، ودراسة مقترحات الإصلاح والبدء فى تنفيذها.