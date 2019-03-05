التعليم ترد على 4 شائعات أبرزهم إقرار الصينية لغة أجنبية إجبارية بالثانوية

اليوم السابع - كتبت هند مختار
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عقد امتحان الصف الأول الثانوى والمقرر فى مارس الجارى، ورقيًا بنظام البوكليت وليس إلكترونيًا على جهاز التابلت، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء امتحان طلاب الصف الأول الثانوى، المقرر له مارس الجارى بالنظام الورقى "البوكليت"، وأن جميع امتحانات الصف الأول الثانوى المقبلة بداية من شهر مارس، سُتعقد إلكترونياً على أجهزة التابلت، فى...
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