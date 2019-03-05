"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

اليوم السابع - كتب محمد السيد



أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن قلقه الشديد من تورط عدداً من المواقع الإخبارية في نشر أخبار كاذبة خاصة بتعيين وزير جديد للنقل، مؤكدا أن هذه الواقعة تمثل مخالفة واضحة للمعايير والقرارات الصادرة عن المجلس والتي تحظر نقل الأخبار والمعلومات من مواقع التواصل الاجتماعى أو من وسائل إعلامية أخرى دون التأكد من صحتها.

وأكد المجلس فى بيان له على حرصه على مصداقية الإعلام المصري ومسئوليته أمام المتلقى، ومن هذا المنطق، قرر المجلس الاكتفاء في هذه الواقعة بإرسال إنذارات للمواقع الإخبارية...