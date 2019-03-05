السنيورة: الحاجة أكثر من ملحة لتعزيز التعاون بين الدول العربية

اعتبر رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة خلال لقائه مع وفد من مجلس العلاقات العربية والدولية رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أن "الحاجة أكثر من ملحة لتعزيز التعاون بين الدول العربية على أساس الندية واحترام السيادة الوطنية"، لافتا من "قناة الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه العراق في خفض منسوب التوتر وتجسيد وحدة الشعب التي لا بد وأن تنتصر على كل محاولات الفرز المذهبي التي تلف المنطقة".

من جهته، سجل رئيس الجمهورية الاسبق أمين الجميل "حالات شبيهة تجمع بين لبنان والعراق، ومصيراً مشتركاً يرتسم أمام الدول العربية المجبرة على التعاون والعمل المشترك لمواجهة المخاطر الكبرى التي تعصف بالمنطقة"، مشيراً إلى ان "الحل يبدأ بإرساء مفهوم المواطنة داخل الدولة والاحترام المتبادل بين الدول على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية مهما قربت المسافة الجغرافية او بعدت بين هذه الدول".