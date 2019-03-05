الشيخ حسن: لمعالجة الإشكال في المحكمة المذهبية من منطق الحكمة والوعي

أعرب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، عن "شجبه ورفضه لأي مخالفات من أيّ نوع كان في الجسم القضائي المذهبي"، مؤكّدًا أنّ "سيادة القانون والمؤسسات هي الحكم في أي اختلاف أو تباين، وعلى هذا الأساس وحده يمكن السير بالأمور".
ودعا في تصريح، إلى "معالجة الإشكال الّذي وقع في المحكمة المذهبية بعقلية الحرص، ومن منطق الحكمة والوعي وحفظ الكرامات، وهي الأسس والقيم التوحيدية الّتي يتمسّك بها أبناء الطائفة، ويجب الحفاظ عليها بكل أمانة".
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