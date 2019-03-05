الغرفة الدولية للملاحة رحبت بقرار وزير المال فتح المرافىء يومي السبت والأحد

رحّبت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، بقرار وزير المالية علي حسن خليل، بفتح المرافئ يومي السبت والأحد، لإجراء المعاملات الجمركية، ويوم الأحد لإخراج البضائع من المرافئ.

وأوضح رئيس الغرفة إيلي زخور، أنّ "تطبيق هذا القرار سيؤدّي إلى تخفيف الضغط عن المرافئ، خصوصًا محطة الحاويات في مرفأ بيروت الّتي تشهد ازدحامًا في مطلع كلّ أسبوع، نتيجة استمرارها في استقبال البواخر وتفريغها، بينما تكون عملية إخراج البضائع متوقّفة يومي السبت والأحد بسبب العطلة الأسبوعية الرسمية".

وركّز في تصريح، على أنّ "تطبيق هذا القرار سيساهم أيضًا في تفعيل أداء المرفأ وخدماته وعمليات تشغيل البواخر، بالإضافة إلى انعكاسه إيجابًا على سمعة المرافئ اللبنانية إقليميًّا ودوليًّا".

وكان قد عقد اجتماع في وزارة المالية ضمّ إلى خليل، وزيري الأشغال يوسف فنيانوس والصناعة وائل أبو فاعور، رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بدري ضاهر ورئيس جمعية الصناعيين فادي جميل؛ وتمّ خلاله الاتفاق على اتخاذ هذا القرار.