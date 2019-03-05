وهاب إستقبل قماطي على رأس وفد: تنسيق على كل المستويات

أكد لائيس حزب "التوحبد العربي" الوزير السابق وئام وهاب خلال استقباله وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي على رأس وفد أن "هناك تنسيق على كل المستويات".

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