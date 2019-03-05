أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأنه "بتاريخ 5/3/2019 وفي أثناء تفتيش أغراض كان سيتم إدخالها إلى أحد مباني السجن المركزي - رومية، تمكن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من العثور على كمية من قطع الإكسسوار لأجهزة خلوية مع شريحتي خطين خلويين، مخبأة بطريقة احترافية في داخل تلفازين، كانت المدعوة: و. ت. (مواليد عام 1970، سورية) _ التي قدمت بحجّة زيارة شقيقها الموقوف بجرم إرهاب _ تنوي تهريبها إلى داخل السجن، لصالح سجينين آخرين والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: ضبط إكسسوارات أجهزة خلوية داخل تلفازين أثناء محاولة تهريبها لسجن رومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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