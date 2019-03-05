التنظيم الشعبي الناصري: متضامنون مع أساتذة اللبنانية ونؤيد مطالبهم

أعلن المكتب التربوي لـ"التنظيم الشعبي الناصري" تضامنه مع أساتذة الجامعة اللبنانية وتأييده مطالبهم".

وفي بيان له، أكد المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري "تضامنه الكامل مع أساتذة الجامعة اللبنانية وتأييده لما صدر عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين"، مشيراً الى أنه "يبدو أن الجامعة اللبنانية ستنتفض أيضاً في وجه الظلم والفساد والمحسوبيات حتى تحقيق المطالب بشقيها الإداري والاجتماعي".

واعتبر المكتب أنه "قدر التربويين في كل عام دراسي أن يكونوا على موعد دائم في ساحات النضال ورفع الصوت عالياً حتى تحقيق المطالب، بدءاً من ملف الأساتذة المتمرنين، مروراً بملف الأساتذة المتعاقدين، وصولاً إلى ملف أساتذة الجامعة اللبنانية".

ولفت الى "أننا في المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري نعلن تضامننا الكامل مع هذا الملف المحق وتأييد الخطوات التي صدرت عنهم. كما ندعو المعنيين في السلطة إلى الإسراع بمعالجة قضيتهم وتحقيق مطالبهم وإنصافهم".