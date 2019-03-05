كهرباء لبنان: عزل مخرج عرقا في محطة حلبا الرئيسية

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل مخرج عرقا في محطة حلبا الرئيسية ابتداء من اليوم الثلاثاء الواقع فيه 5/3/2019 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 7/3/2019 من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك لاستكمال تنفيذ أشغال كهربائية على المخرج المذكور، مشيرة الى انه "سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التالية: طريق عام حلبا منيارة، الجديدة، عرقا، مرلاية ملحم والحصنية".

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