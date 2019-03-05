جبق استنكر التعرض للطبيب أبو شامه: لكشف الفاعلين ومحاسبتهم

استنكر وزير الصحة جميل جبق "الحادث الجنائي والامني الأليم والمؤسف الذي تعرض له الطبيب في مستشفى راشيا الحكومي الدكتور ربيع أبو شامه، من خطف وسرقة بقوة السلاح وتهديد بالقتل"، مطالبا "الاجهزة الامنية والقضائية بالتحرك وبذل قصارى الجهد للكشف عن الفاعلين والمتورطين ومحاسبتهم بانزال العقوبات المناسبة تفاديا لتكرار هكذا نوع من الجرائم".

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