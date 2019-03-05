مقتل خمسة مدنيين وإصابة آخرين جراء انفجار لغم بمنطقة خناصر بريف حلب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة حلب بأن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب آخر نتيجة انفجار لغم من مخلفات المجموعات المسلحة في منطقة خناصر بالريف الجنوبي الشرقي لحلب.

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