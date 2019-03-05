ترامب: الديمقراطيون يحاولون تعطيل العدالة و"الاصطياد في الماء العكر"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الديمقراطيين يحاولون تعطيل العدالة و"الاصطياد في الماء العكر"، والجريمة الحقيقية هي في ما يفعلونه وما فعلوه".

وأوضح أن "ما يحدث هو جنون رئاسي"، معتبراً أن "نسبة قبول الجمهوريين بلغت 93 بالمئة، عذرا للكارهين، اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً".