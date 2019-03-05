مسؤول ايراني: الثورة الاسلامية ثورة عالمية

اكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد حسين صفار هرندي ان "الثورة الاسلامية هي ثورة عالمية"، لافتا الى ان "الاربعين عاما القادمة للثورة الاسلامية ستشهد انتصارات عظيمة".
وفلت إلى ان "توضيح طموحات قائد الثورة في بناء مستقبل عظيم ورائع هو بطبيعة الحال مهمة هذه الأيام"، مشيراً إلى أن "بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية هي وصف للماضي بهدف استشراف المستقبل، حيث يؤكد القائد على التركيز على المسؤولين والشعب، وهو التركيز الذي هو نوع من الدخول الى الأعماق".
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