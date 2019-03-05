وزير تونسي: قانون جديد لتحفيز الاستثمار

لفت وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري إلى ان "الأسبوع الجاري سيشهد عرض مشروع قانون جديد لدفع وتحفيز الاستثمار، على مجلس نواب الشعب"، مؤكداً أن "تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، يعتبر أولوية من أولوياتنا وسيتم العمل على إزالة كل العوائق أمام الاستثمار".

ولفت إلى أنه "في 2018، حققنا أعلى نسبة استثمار خارجي منذ 2014 حيث سجل نموا نسبته 25 بالمائة"؛ بقيمة استثمارات بلغت 805 ملايين دولار"، مؤكداً أن "النمو المسجل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، "مطمئن ويؤكد أن الوجهة الاستثمارية التونسية ما زالت قوية".