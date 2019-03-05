بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور العدوة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:

افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، وحدة مرور العدوة داخل شارع جمال عبدالناصر بتكلفة مليون جنيه؛ لتقديم الخدمات المرورية واستخراج رخص القيادة وتراخيص السيارات للمواطنين من أبناء مدينة العدوة والقرى التابعة لها وتنظيم حركة السير داخل المدينة والوحدات القروية والتيسير على المواطنين .

رافق المحافظ كل من اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا، وإبراهيم نصير رئيس مركز العدوة، واللواء إيهاب ذهني رئيس مركز مغاغة، وعدد من أعضاء البرلمان والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وتبلغ المساحة الإجمالية لوحدة المرور 2019 مترًا، وتخدم أبناء مدينة العدوة و25 قرية تابعة لها، وتتكون من طابق يضم كافة الإدارات الخدمية ومساحة مخصصة لإجراء الاختبارات الخاصة باستخراج تراخيص السيارات، بالإضافة إلى أنها مزودة بمنظومة كاميرات مراقبة وخاصية النداء الرقمي وأماكن لانتظار المواطنين والسيارات.

يذكر أن، وحدة مرور العدوة تم تشغيلها بشكل جزئي 12 أغسطس 2018، وبلغت القوى الترخيصية لها حتى الآن 25 ألف و215 سيارة.