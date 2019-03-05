بالصور.. مسابقة لاختيار "أفضل صاحب حمار" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت جمعية مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوانات بأسوان، مسابقة لاختيار أحسن صاحب حمار بقرية المنشية بمركز كوم أمبو.

وتهدف المسابقة إلى اختيار أحسن صاحب حمار وتكريمه، وذلك لاعتنائه واهتمامه بحماره.

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وقال سيد أدم، رئيس قرية المنشية بكوم أمبو، إن المسابقة فكرة رائعة من مستشفى بروك من أجل تشجيع الأهالي على الاعتناء والاهتمام بحيواناتهم وتشجيعهم على التعامل معها بشكل مناسب.

وأضاف أن فريق عمل الجمعية والمستشفى وضعوا عدة شروط لاختيار الفائز بالمسابقة أهمها الكشف الكامل على الحمار وعدم وجود أي عظام ظاهرة أو آثار جروح أو حروق وأن تكون العين سليمة ويقوم صاحب الحمار بركوبه والسير به للتأكد من أن مشيته ثابتة.

وأضاف رئيس القرية أنه شارك فى المسابقة حوالي 32 متسابقا، ومنح الفائز بلقب صاحب أحسن حمار جائزة مالية قدرها 300 جنيه.