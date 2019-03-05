وزراء الخارجية العرب يبحثون غدا الأربعاء الأزمات في ليبيا واليمن وسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

يبحث وزراء الخارجية العرب غداً الأربعاء في اجتماع بمقر الجامعة العربية بالقاهرة برئاسة الصومال عددا من الأزمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا إضافة للتحضير لقمة تونس المقرر انعقادها في الثلاثين من الشهر الجاري.

ويناقش الاجتماع العربي الوزاري في دورته 151 عددا من القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي ، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية في القدس المحتلة ، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة ، والجولان العربي السوري المحتل .

ويتضمن جدول الاعمال موضوعات حول " التضامن مع لبنان " و" تطورات الوضع في سورية " و" تطورات الوضع في ليبيا " و" تطورات الوضع في اليمن و" دعم السلام والتنمية في السودان " و" دعم الصومال" و"دعم جمهورية القمر المتحدة " و" الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى - الاريتري ".

ويشتمل مشروع جدول الاعمال على عدد من البنود منها " احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث" و اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية والتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية إضافة الي مقترح سعودي بدمج القمتين العربية والعربية التنموية في قمة واحدة.