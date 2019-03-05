النيابة العامة اليابانيّة تستأنف قرار إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة

وكالات - إستأنف مكتب النيابة العامة اليابانية اليوم، الثلاثاء 5 مارس 2019، قرار المحكمة إطلاق سراح الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن بكفالة، وفق ما أفادت محكمة العاصمة اليابانية، ما قد يرجئ إخلاء سبيله.
وكان القاضي قد وافق قبل ساعات على طلب غصن إطلاق سراحه بكفالة تقارب ثمانية ملايين يورو وبشروط صارمة تضمن بقاءه في اليابان وعدم إتلافه أدلة.
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