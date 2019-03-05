وكالات - أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم، الثلاثاء 5 مارس 2019، بأنه لم يتم إبلاغ وزير الخارجية محمد جواد ظريف بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لطهران الأسبوع الماضي وأن ذلك كان سببا في تقديم إستقالته. ونقلت الوكالة عن المتحدث بهرام قاسمي بإعتباره مصدر المعلومة في تقريرها. Advertisements ورفض الرئيس حسن روحاني إستقالة ظريف يوم الأربعاء الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر إيران/ وكالة : وزير الخارجيّة ظريف إستقال لأنه لم يتمّ إبلاغه بزيارة بشار الأسد لطهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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