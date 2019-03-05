الجيش اليمني يسيطر على مواقع في باقم بمحافظة صعدة

سيطرت قوات الجيش اليمني بدعم مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، على مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي أقصى شمال البلاد.

قال قائد اللواء العاشر العميد الركن، عبده البرح - حسبما ذكرت قناة

(العربية الحدث) : "إن ألوية الجيش الوطني في محور (علب) نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث إن قوات الجيش تمكنت من تصفية جيوب الحوثيين في (آل زماح)و (آل معيض) وتحرير منطقة (آل قراض) بجبهة (باقم)".وأشار إلى أن مديرية باقم دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من خمسة محاور.ويتقدم الجيش اليمني بدعم من التحالف في معقل ميليشيات الحوثي من عدة محاور وتضييق الخناق عليها؛ لاستكمال تحرير المحافظة، وذلك ضمن عملية عسكرية أطلق عليها (قطع رأس الأفعى).