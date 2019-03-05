سيطرت قوات الجيش اليمني بدعم مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، على مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي أقصى شمال البلاد.
قال قائد اللواء العاشر العميد الركن، عبده البرح - حسبما ذكرت قناة(العربية الحدث) : "إن ألوية الجيش الوطني في محور (علب) نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث إن قوات الجيش تمكنت من تصفية جيوب الحوثيين في (آل زماح)
وأشار إلى أن مديرية باقم دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من خمسة محاور.
ويتقدم الجيش اليمني بدعم من التحالف في معقل ميليشيات الحوثي من عدة محاور وتضييق الخناق عليها؛ لاستكمال تحرير المحافظة، وذلك ضمن عملية عسكرية أطلق عليها (قطع رأس الأفعى).
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يسيطر على مواقع في باقم بمحافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.