ألمانيا: قبرص شريك مهم في الاستراتيجية الدفاعية للاتحاد الأوروبي

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين على تطلع بلادها لتعزيز التعاون الدفاعي مع قبرص التي وصفتها بأنها شريك ذو قيمة في الاستراتيجية الدفاعية للاتحاد الأوروبي بسبب موقعها ومنشآتها العسكرية. وقالت ليين - في تصريحات عقب محادثات مع نظيرها القبرصي سافاس انجيليديس أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن ألمانيا ستكثف التعاون مع قبرص في مجال اللوجستيات والتنقل

وأضافت أن قبرص لديها عامل جذب فريد في كل من قدراتها الدفاعية بالإضافة إلى موقعها الجيوستراتيجي الفريد، مشيرة إلى أن ألمانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترى الالتزام بسيادة القانون أمرًا ضروريًا للسلام والاستقرار الإقليميين. محادثات مع نظيرها القبرصي سافاس انجيليديس أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن ألمانيا ستكثف التعاون مع قبرص في مجال اللوجستيات والتنقلالعسكري، وذلك في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للاستثمار العسكري المشترك وتطوير المشروعات.وأضافت أن قبرص لديها عامل جذب فريد في كل من قدراتها الدفاعية بالإضافة إلى موقعها الجيوستراتيجي الفريد، مشيرة إلى أن ألمانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترى الالتزام بسيادة القانون أمرًا ضروريًا للسلام والاستقرار الإقليميين.

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