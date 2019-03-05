منظمة "حياة" السورية قصة كفاح يقتدى بها

أنشأت حوالي 11 سيدة سورية منظمة خاصة غير ربحية تركز على النساء والشباب والتعليم إمكانية أن تشارك الجهود الخاصة في العمل الخيري التطوعي.

أسست النساء منظمة "حياة" قبل أكثر من عامين بقليل خلال الحرب الجارية في سوريا والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتلك الحرب على السوريين.

هذه التداعيات لا تزال موجودة، على الرغم من أن الآثار المباشرة للنزاع وعدد نقاط التفتيش في دمشق تتناقص، فإن إمدادات الكهرباء غير متناسقة وأن نقص الوقود يؤثر على قدرة الناس على الطهي وتدفئة منازلهم وقيادة سياراتهم.

اختارت النساء اسم حياة ليدل على أمل أن تعكس منظمتهن غير الحكومية رغبتهن في العيش بمسئولية وتحدي الموت الذي جلبته الحرب إلى بلادهن.

قالت علياء عمران، إحدى مؤسسي الجمعية، خلال زيارة إلى المملكة المتحدة "نحن نؤمن بدور المرأة كشريك رئيسي في بناء المجتمعات، لقد كانت النساء السوريات دائماً ناشطات في أسرهن ومجتمعاتهن، وخلال الحرب أخذوا مسئوليات جديدة وأصبح العديد منهم المعيل الرئيسي، كما أردنا مساعدة النساء من خلال الدعم النفسي والتمكين القانوني".

تابعت عمران أن المنظمة تسعى إلى تطوير مهارات النساء السوريات حتى يتمكنوا من أن

يصبحوا "رائدين ومؤثرين وقادرين على الحصول على فرص مادية ومعنوية كبيرة" في المجتمع السوري، وعلى سبيل المثال رفع وعي النساء بحقوقهن بموجب القانون السوري، بما في ذلك معرفة أن الاعتداء الجنسي غير قانوني وأن الفتيات لهن الحق في رفض الزواج المبكر.

أضافت عمران أنه حتى الآن، تمكنت المنظمة من تدريب وتأمين فرص عمل لـ 30 امرأة سورية في دمشق وريفها، وتعتمد المنظمة بشكل أساسي على شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك على شبكة علاقاتها ومتطوعيها من كلا الجنسين لتعزيز جهودها.

كما تعمل حياة مع الجامعات لإقامة ورش عمل لجميع الطلاب حول مواضيع مثل مخاطر الجريمة الإلكترونية والمخدرات، ونظمت حياة ورش عمل حول ريادة الأعمال وأساليب إدارة المشاريع وتنظيم الفريق، وهو بمثابة نوع من التنظيم الشامل حيث يساعد الطلاب في أنشطتهم الخاصة مثل مساعدة طلاب الصيدلة المهتمين بالتعليم الصحي العام وغيرهم من الطلاب المهتمين بالمسرح التفاعلي.

كما تسعى المنظمة إلى مساعدة الطلاب على

التقدم للحصول على منح دراسية، والاستعداد للمقابلات وفهم كيفية اختيار الجامعات الأجنبية للطلاب والحصول على درجات جيدة في اختبار " IELTS" لإتقان اللغة الإنجليزية، وهو شرط أساسي للدراسة في العديد من الجامعات الدولية.

ووفقا لحسن النوري وزير التنمية الإدارية في سوريا، ذكر أن نسبة النساء من السكان ارتفعت من 49 في المئة في عام 2010 إلى 60 في المئة في عام 2016، وقال لقد مات العديد من الرجال في النزاع أو فروا من البلاد لتجنب المساعدة العسكرية.

وأضاف النوري إن ارتفاع نسبة النساء في السكان الحاليين "يستدعي اهتمامًا متزايدًا لإعادة تأهيل وتطوير قدراتهن ومهاراتهن [النسائية] وعملهن في مختلف القطاعات".

قال جورج مرعش ، وهو طالب سوري يدرس للحصول على درجة الماجستير في كلية كينغز في لندن الذي أصبح متطوعًا مع حياة " لقد أصبحت أكثر إدراكًا لأهمية المعرفة القانونية لتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في المجتمع".

ذكرت عمران أنه في ظل الصعوبات الاقتصادية والظروف المعيشية القاسية التي نعيشها منذ أكثر من سبع سنوات، فإن الالتزام بالعمل التطوعي ليس سهلاً على الإطلاق فنحن نعمل بجد ونأمل أن عملنا التطوعي سيحفز الآخرين الذين فقدوا الأمل والرغبة في العمل بسبب الحرب".

وأنهت عمران تصريحاتها، إن العقبة الأبرز تكمن في العزلة التي تفرضها العقوبات الدولية والتي غالباً ما تقضي على إمكانية تبادل الخبرات والمعرفة، نحن بحاجة إلى توصيل صوتنا للعالم وشرح واقعنا واحتياجاتنا".