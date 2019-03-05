ترامب يهاجم نائبة الكونجرس المسلمة إلهان عمر بسبب إسرائيل

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نائبة الكونجرس المسلمة "الصومالية الأصل" إلهان عمر، بسبب تعليقاتها على موقع التدوين العالمي "تويتر" التي حول العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
قال ترامب إن إلهان بتعليقها الذي يشكك في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بمثابة يوممظلم، وذلك بعد أن أرسلت الجماعات اليهودية عريضة إلى رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، تطلب منها إزالة إلهان من لجنة العلاقات الخارجية.
علقت إلهان على تويتر قائلة: "إنها لا يجب أن تكون
وأضافت: "أريد أن أتحدث عن النفوذ السياسي في هذا البلد الذي يقول إنه من الأفضل أن يدافع الناس عن ولائهم لدولة أجنبية".
يذكر أن إلهان تعرضت للانتقادات في الأسبوع الماضي بعد أن أدلت بتصريحات تنص على أنها تعرضت لضغوط لكي تتعهد بالولاء لإسرائيل.
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