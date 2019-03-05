حساب المواطن يناشد المستفيدين بسرعة التسجيل قبل 10 مارس

ناشد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكانك الاستفادة من الدفعة القادمة والتسجيل قبل تاريخ 10 مارس 2019، وذلك عبر الرابط الإلكتروني .

وكان حساب المواطن قد أوضح

موقف الدارسين على حسابهم بالخارج من التسجيل في البرنامج: ” التسجيل ممكن في هذه الحالة، وعند انطباق شروط الأهليةومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم ” .

وأضاف: ” سيتم خصم نسبة من استحقاقه في حال تجاوزت مدة تواجده خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، تبدأ من تاريخ إقرار سياسة البرنامج، سواء بشكل متواصل أو متقطع ” .

