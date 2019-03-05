كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. بدء العد التنازلي للألعاب العالمية مع استقبال أول الوفود إلى الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح فريق الأولمبياد الخاص النيوزيلندي، أول الوفود الواصلة إلى أرض الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، التي ستنطلق بعد أقل من عشرة أيام.

ووصل الوفد النيوزلندي، اليوم الثلاثاء، وتلقى كافة أعضاء الوفد من الرياضيين والمدربين والمسؤولين والموظفين وأعضاء الفريق الطبي، استقبالًا حارًا في مطار أبوظبي الدولي، وذلك بحضور بيتر ويلر، الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتميمة الرسمية للأولمبياد الخاص، وفريق عمل الاتحاد للطيران.

ويشارك الفريق النيوزيلندي في منافسات ثمان رياضات تتضمن ألعاب القوى، والسباحة، والبوتشي، والفروسية، وكرة السلة، والبولينج، ورفع الأثقال، وكرة القدم.

وتشهد الألعاب العالمية مشاركة أكثر من 190 دولة ستصل إلى أبوظبي ودبي قبل انطلاق برنامج المدن المضيفة، الذي يبدأ يوم 8 مارس تمهيدًا لانطلاق الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

ويشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم، ويشهد مشاركة ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة، للمنافسة من 14 إلى 21 مارس، في 24 رياضة تستضيفها تسعة مواقع في أبوظبي ودبي، ضمن الحدث الأكثر تضامنًا عبر 50 سنة من تاريخ حركة الأولمبياد الخاص.