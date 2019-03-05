كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعلة الأولمبياد الخاص" تصل الفجيرة خلال اليوم الأول من مسيرة شعلة الأمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الأول من مسيرة شعلة الأمل للأولمبياد الخاص، انطلاق شعلة الأمل المتوهجة والساطعة في شوارع إمارة الفجيرة بحضور أفراد المجتمع الذي تجمعوا في أبرز المعالم في الإمارة دعمًا لمبادئ التضامن والتكاتف.

ويرافق شعلة الأمل للأولمبياد الخاص فريق من ضباط الشرطة من كافة أرجاء العالم، حيث بدأت مسيرة الشعلة في اليوم الأول من شلالات وادي الوريعة وصولًا إلى حصن الحيل.

وتوجهت مسيرة الشعلة بعد ذلك إلى سارية علم الإمارات، ومسجد البدية الأثري، وحديقة الفجيرة للمغامرات، وشاطئ العقة.

وقد تم إغلاق الطرقات في الجزء الأخير من المسيرة، حيث توجهت شعلة الأمل برفقة ضباط الشرطة والرياضيين لمسافة 1.3 كم من مسجد الشيخ زايد إلى حصن الفجيرة لإقامة حفل ختامي عند الساعة 4.50 مساءً.

وفي اليوم التالي، تتجه شعلة الأمل إلى عدد من المعالم البارزة في رأس الخيمة، ومنها جبل جيس، ومتحف رأس.

الخيمة، وذلك قبل إقامة حفل ختامي في كورنيش القواسم.

ويشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، جزءًا من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم مكانة أصحاب الهمم في المجتمع لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، كما ستكون الألعاب العالمية التي تقام في أبوظبي 2019 من 14 وإلى 21 مارس، الحدث الرياضي الأكثر وحدة وتضامنًا في تاريخ الأولمبياد الخاص، من خلال تقديم تجربة شاملة ومتكاملة لأكثر من 7500 رياضي و3000 مدرب قادمين من أكثر من 190 دولة للمشاركة في 24 رياضة مختلفة من الرياضات الأولمبية التي تستضيفها دولة الإمارات ضمن مرافق رياضية ذات مواصفات عالمية.

ويقام الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ تأسيس الأولمبياد الخاص قبل أكثر من 50 عامًا. وقد أشرف ديوان ولي العهد على الجهود التي أدت إلى الفوز باستضافة الأولمبياد الخاص لتحقيق مهمة أساسية تقوم على تعزيز التغييرات الإيجابية في المجتمع تجاه ذوي التحديات الذهنية وبناء مجتمع أكثر تكاتفًا وتضامنًا.

ويعد الأولمبياد الخاص أكبر حدث رياضي إنساني في العالم وحركة عالمية تركز على تمكين أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية من خلال الرياضة.

