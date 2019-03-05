كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلومبرج: حظر جزر للأثرياء في الصين بسبب مخاوف من الإضرار بالبيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد جزيرة "زهرة المحيط" في الصين، واحدة من عدة جزر تم تجهيزها من أجل جذب الأثرياء، وذلك على غرار جزر جميرا في دبي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وقالت الوكالة، إن الاستغلال التجاري للأراضي في الصين شهد رواجا كبيرا، فخلال الفترة من 2013 وحتى 2016، تم استغلال مساحة تقدر بنحو 420 كيلومتر مربع، وذلك بخلاف الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت الوكالة، أن تلك الممارسات جرى حظرها العام الماضي بسبب المخاوف من الإضرار بالبيئة، مما تسبب في تباطؤ تلك الصناعة.

ورغم توقف المشروعات ذات الأغراض التجارية في تلك الجزر، فإن مشاريع الأشغال العامة والدفاع متواصلة.