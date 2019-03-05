كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: التقدم الاقتصادي لا يعني حياة صحية أفضل للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلصت نتائج دراسة أعدتها شركة "ليتر وان"، إلى أن البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع تميل إلى التراجع من حيث نمط الحياة والصحة إذا دخلت في مقارنة مع بلدان صغيرة ناشئة مثل سلطنة عمان والبحرين وتايلاند وهندوراس ولاوس، والتي تأتي ضمن المراكز الخمسة والعشرين الأولى في مؤشر العافية العالمي.

ويشير التصنيف، الذي يعتمد على مقاييس مثل متوسط ​​العمر المتوقع ومستويات السكر في الدم والسعادة وممارسة التمارين الرياضية، إلى أن البلدان ذات الاقتصادات القوي والمستويات العالية من الإنفاق الحكومي على خدمات الرعاية الصحية لا تدعم بالضرورة أنماط حياة صحية لمواطنيها، "مع وجود معدلات عالية للسمنة والاكتئاب في تلك البلدان".

وعلى الرغم من أن كندا تأتي في مقدمة التصنيف وكذلك النرويج والسويد، والتي تأتي أيضا بالقرب من الصدارة إلا أن العديد من الدول المتقدمة لا تتواجد في قمة ترتيب المؤشر، فعلى سبيل المثال.