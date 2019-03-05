كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلومبرج: إسرائيل تخطب ود قطاع الطاقة مع مناقصة معدلة لاستكشاف الغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عدلت الحكومة الإسرائيلية، شروط المزايدة التي طرحتها للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط لجذب المزيد من الشركات، وفقا لما صرح به وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لوكالة بلومبرج.

وقال الوزير إن الحكومة الإسرائيلية قدمت جدولا زمنيا للحفر أكثر مرونة وبيانات جيولوجية عن الخمس مناطق المعروضة في المزايدة.

وأخفقت الحكومة الإسرائيلية في مزايدة التنقيب عن الغاز في حقل ليفياثان عام 2017 جراء الاشتراطات الأكثر جاذبية من الدول المنافسة لها بشرق المتوسط مثل قبرص.

وتأمل إسرائيل في أن تحقق زيادة في إنتاجها من الغاز لكي تفي بالطلب المتزايد على غاز شرق المتوسط من جانب أوروبا ومواكبة الاكتشافات الكبرى في المنطقة في كل من مصر وقبرص.

