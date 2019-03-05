كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الروسية: جوايدو سياسي غير مستقل ولا يوجد اتصالات معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يوجد لدى موسكو اتصالات مع جوايدو وفي حال كان الأخير غير جاهز للحوار فلا يوجد أسس للتواصل معه.

أعلن رئيس قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد اتصالات بين موسكو وزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو.

وقال شيتينين "من حق السيد غوايدو أن يعتقد ما يعتقده، لكننا نعلم أنه سياسي غير مستقل تماما ويراجع كل خطوة يقوم بها مع الولايات المتحدة، لذلك وبسبب عدم استقلاليته لا توجد معه أي اتصالات".