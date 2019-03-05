كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الهندية: الغارة الجوية على باكستان ليس لها علاقة بالانتخابات العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيثارامان، المزاعم التي قدمتها باكستان، بأن حكومة نارندرا مودي قامت بالضربة الجوية لتعزيز فرصها فى الفوز بالانتخابات العامة القادمة.

وحسب "سبوتنيك"، أكدت نيرمالا سيثارامان، على أن المعلومات الاستخباراتية هي التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضد البنية التحتية للإرهاب في بالاكوت، التي تقع داخل باكستان.

وقالت "سيثارامان"، اليوم الثلاثاء: "لا توجد علاقة بين الغارة الجوية والانتخابات. كانت مبنية على معلومات استخباراتية عن أنشطة إرهابية في باكستان، يتم إطلاق العنان لها ضد الهند. لم تكن عملًا عسكريًا."

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، قد زعم أن الحكومة الهندية واصلت تصعيد التوتر على الحدود وخلق هستيريا حرب، لكسب التأييد الشعبي على أسس قومية للانتخابات العامة القادمة.