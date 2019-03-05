كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاملة الطائرات "شارل ديجول" تنفذ مهام في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن حاملة الطائرات البحرية الفرنسية "شارل ديجول" تتجه من تولون إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في أعمال التحالف الدولي ضد "داعش".

ووفقا لها، خضعت السفينة لإصلاحات لمدة 18 شهرا وعمليات فنية عميقة.

قالت بارلي على محطة إذاعة فرنس بلو: "تجري معارك ضارية وسط وادي نهر الفرات، يجب أن تنتهي "الخلافة" الإقليمية. هذا أمر لا مفر منه".

وأشارت إلى أن "داعش" هو في طور "إعادة التشكيل والتغيير"، لذلك من الضروري محاربته بطرق أخرى.

ومن المقرر أن تنفذ "تشارل ديغول" المهمة خلال مدة أربعة أشهر، وبعدها ستتجه إلى المحيط الهندي.

في وقت سابق ذكر أن فرنسا ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا في عام 2019.