كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تتهم أمريكا بإعادة تشكيل أمريكا اللاتينية بعد ملاحظة "بولتون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت وزارة الخارجية الروسية على التطورات الأخيرة المتعلقة بالأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا، بعد تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بأن واشنطن يمكن أن تطبق "مبدأ مونرو" على البلاد، - وهو مبدأ ينادي بضمان استقلال كلِّ دول نصف الكرة الغربي ضد التدخل الأوروبي بغرض اضطهادهم، أو التّدخّل في تقرير مصيرهم.

وفي معرض حديثها عن الوضع في فنزويلا، أكدت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو ليس لديها اتصالات مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو.

كما أوضحت الوزارة، أنه يمكن لموسكو إجراء حوار فقط مع قوات المعارضة المستعدة لذلك، وإذا لم يكن هذا هو الحال مع "جوايدو"، فلا يوجد سبب للتواصل معه.