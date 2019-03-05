كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد بإغراق الهند بتعريفات جمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، اليوم، أنّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدا يحول معركة التعريفات الجمركية إلى ثاني قوة اقتصادية في آسيا مع التهديد بالعقوبات ضد صادرات الهند.

ويخطط الرئيس ترامب لإبعاد نيو دلهي عن نظام الأفضليات المعمم في أمريكا"جى اس بى"، وهي خطوة من شأنها أن تضع حداً لدخول الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة بما يصل إلى 5.6 مليار دولار.

وفي رسالة موجهة إلى قادة الكونجرس، قال ترامب إنه يخطط لإزالة الهند من نظام الأفضليات المعمم لأن دلهي فشلت في الالتزام بالسماح للشركات الأمريكية بالتساوي في الوصول إلى الأسواق الهندية.

وكتب الرئيس: "أنا أتخذ هذه الخطوة لأنه، بعد المشاركة المكثفة بين الولايات المتحدة وحكومة الهند، فقد قررت أن الهند لم تؤكد للولايات المتحدة أنها ستوفر الوصول المنصف والمعقول إلى أسواق الهند".

وتحرك المسؤولون الهنود لتهدئة الحديث عن حرب تجارية جديدة، ووعد بعدم رفع التعريفات الانتقامية، وقالوا إن "الفائدة الفعلية" لعضوية نظام الأفضليات المعمم هي 190 مليون دولار فقط.

وتعهد ترامب بخفض العجز التجاري الأمريكي وانتقد الهند مراراً وتكراراً بسبب التعريفات المرتفعة التي فرضتها منذ توليه منصبه في عام 2017.

ونظام الأفضليات المعمم هو برنامج تجاري أمريكي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية، ويعود تاريخه إلى سبعينيات القرن العشرين، ويوفر العلاج التفضيلي لحوالي 4800 منتج من 129 دولة وإقليمًا.