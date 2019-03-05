كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعتقل المشتبه بهم الرئيسيين في هجوم كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الداخلية الباكستانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم إلقاء القبض على 44 من المشتبه بهم في هجوم كشمير، الذي وقع في 14 فبراير وأسفر عن مقتل 40 جنديًا هنديًا.

وحسب صحيفة "فوكس نيوز"، أضافت الوزارة، أن من بين المشتبه بهم، أعضاء بارزون في جماعة جيش محمد المسلحة المحظورة، وكان من بين المعتقلين مفتي عبد الرؤوف، شقيق زعيم الجماعة، مسعود أزهر.

وأكدت الوزارة، أن شقيق "أزهر" كان على قائمة المشتبه بهم المدرجين حول تفجير فبراير، التي قدمته الهند لباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع.