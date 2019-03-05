محاصرة أستاذ مُتعاقد رفقة قاصر داخل منزله

استفاقت مدينة دمنات صباح أمس الاثنين، على خبر إلقاء القبض على أستاذ متعاقد، بتهمة التغرير بقاصر، والتي تبلغ من العمر 15 سنة.
وأفاد مصدر “اليوم 24” أن الشاب البالغ من العمر 25 سنة، يشتغل أستاذا متعاقدا بإحدى مدارس أيت أمديس، حيث تمت محاصرته من طرف الساكنة التي أخبرت عناصر الدرك الملكي بالواقعة.
وحلت العناصر المذكورة بعين المكان، واقتحمت المنزل بأوامر من النيابة العامة، وتم ضبط الأستاذ البالغ رفقة الفتاة القاصر.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم وضع الأستاذ رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة، قبل تقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية أزيلال اليوم الثلاثاء.
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