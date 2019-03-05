تزامنا مع موجة الاحتجاجات في قطاعه.. أمزازي يجتمع بمسؤولي الأكاديميات الجهوية بـ”visioconférence “

تزامنا مع احتجاجات الأساتذة، حاملي الشهادات، وإضراب الأساتذة المتعاقدين، جمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي المسؤولين الجهويين لوزارته.

وقال أمزازي، اليوم الثلاثاء، إن لقاءً جمعه، أمس الاثنين، مع المسؤولين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بتقنية الندوة المرئية ” Visioconférence”، تدارس فيه الوزير مع المسؤولين الجهويين لوزارته، عددا من المشاكل، التي يعيش قطاعه على إيقاعها.

وبالموازاة مع الندوة المرئية لأمزازي مع مسؤوليه الجهويين، خاض الغاضبون في قطاعه مسيرة انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، علت فيها أصوات الطنطنة، احتجاجا على السياسات الحكومية، التي عطلت نظام الترقية للأساتذة، حاملي الشهادات.

يذكر أن قطاع التعليم يعيش على صفيح ساخن، الأسبوع الجاري، إذ يخوض الأساتذة المتدربون، والأساتذة حاملو الشهادات إضرابا لمدة أسبوع كامل، وتحظى موجة غضب الشغيلة بدعم واسع من النقابات، بعد فشل حوارها مع الوزير سعيد أمزازي بالوصول إلى أي اتفاق ينهي حالة الاحتقان، التي يعيشها القطاع.