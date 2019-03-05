عصابة تختطف والدة لاعب منتخب نيجيريا وتطالب بفدية

في جريمة لم نعد نراها سوى في أفلام “الأكشن”، اختطف مجهولون والدة اللاعب النيجيري صامويل كالو، المحترف في صفوف فريق بوردو الفرنسي، ويطالبون بفدية قدرها 15 مليون نيرة نيجيرية (نحو 36.600 ألف يورو)، من أجل تحريرها.

وحسب وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الثلاثاء، فإن هذه “العصابة”، طلبت في البداية فدية مقدرة في 7 ملايين نيرة نيجيرية، وهو الأمر الذي استجاب له اللاعب في البداية، وسددها لهم، قبل أن تطالب بعدها بقيمة مالية أكبر، محددة في 15 مليون نيرة.

وحسب المصادر نفسها، فإن والدة كالو اختطفت يوم 27 فبراير الماضي في ولاية أبيا (جنوب شرق نيجيريا) عندما كانت متوجهة بسيارتها إلى المنزل، لكن النبأ لم ينتشر سوى مساء أمس الإثنين.

ووجه اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 سنة، نداء للنيجيريين، يطالبهم فيه بمساعدته، وقال اللاعب في تصريحات إعلامية ” “من فضلكم ساعدوني لكي نناشدهم أن يحرروا والدتي لأن رغبتي هي القيام بكل ما هو ممكن من أجل مساعدة “النسور الخضر” على الفوز بكأس أمم أفريقيا القادمة”.