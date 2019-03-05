وزارة الشباب والرياضة تشكف تفاصيل منصتها الوطنية لمكافحة المنشطات-فيديو

أكد رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضية، أن النزاهة والإنصاف من بين المبادئ التي يحرض الجهاز الوصي على تطبيقها بين الرياضيين، بتفعيل منصة وطنية لمكافحة المنشاطات في المجال.

وأوضح الوزير في كلمة تقديمية، اليوم الثلاثاء، على هامض الاجتماع الأول للمنصة الوطنية لتتبع ومراقبة الاممتثال للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة: “بحضور جميع القطاعات الحكومية المتدخلة في مجال مكافحة المنشطات، اليوم من أجل إستكمال العمل حول القضية التي تهم الجسم الرياضي الوطني”.

وتفاعل رشيد الطالبي العلمي مع جميع المتداخلين، الذين مثلوا الأمن والقطاعات الحكومة، وأيضا رجال الاختصاص من قطاع الصحة، حيث ضرب موعداً جديدا لاجتماع اخر لإضافة جميع الملاحظات وأيضا الأفكار التي تم طرحها بلقاء اليوم.

وشدد المتحدث ذاته، بأنه يطمح أن يكون المغرب مستقبلاً أرضا لاستقبال الرياضيين من جميع العالم، من أجل برمجة معسكراتهم الإعدادية، للمنافسات الدولية وأيضاً المحلية.

فيديو من اجتماع اليوم: