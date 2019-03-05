إيقاف مهاجرين سريين ينحدرون من الكاميرون وبورما في طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية، التابعة للشرطة القضائية في طنجة، ليلة أمس الاثنين، من توقيف 9 أشخاص من بورما، والكاميرون، وذلك بعد التوصل بمعلومات عن وجود شبكة للهجرة السرية تنشط في إحدى الشقق السكنية في “بلاصى طوطرو”.

وحسب مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″، فإن العناصر الأمنية انتقلت إلى عين المكان، بحضور والي الأمن، وقامت بمداهمة الشقة، حيث ألقت القبض على الأشخاص التسعة، وتبين أن الأمر يتعلق بشبكة دولية للهجرة السرية نحو أوربا.

وتمت إحالة المشتبه فيهم إلى مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل تعميق البحث، ومعرفة تقاطعات هذه الشبكة الدولية.