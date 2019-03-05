القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة تصريح مدع عام اليوم، الثلاثاء، ضد 5 مشتبهين من أم الفحم، ضالعين بشجار نشب في قاعة المحكمة بمدينة حيفا، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدهم في غضون الأيام المقبلة.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى الأسبوع الماضي في جلسة المحكمة المركزية في حيفا، حول جريمة قتل محمد محاميد، الذي قُتل في شهر أيلول/ سبتمبر 2018، إذ وقع شجار بين عائلة المشتبه به، وعائلة الضحية، وحاول الحراس في المحكمة فض الشجار، وتمت إحالة عدة مشتبهين من العائلتين للتحقيق في مركز الشرطة بحيفا، وجرى تمديد فترة اعتقالهم.
ويستدل من ملف التحقيق أنه "في اللحظة التي طلبت عائلة الضحية الخروج من القاعة، مرّوا من جانب عائلة المشتبه بالقتل، ونشب عندها الشجار، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد العائلتين وإلحاق أضرار بقاعة الجلسات في المحكمة".
كانت هذه تفاصيل خبر أم الفحم: تصريح مدع عام ضد مشتبهين بشجار داخل المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.